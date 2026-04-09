Статистика Сафонова в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Ливерпуль», где Матвей сыграл «на ноль»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не совершил ни одного спасения по ходу матча с «Ливерпулем» (2:0) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Отмечается, что у голкипера 56% точных передач (10/18), одна точная длинная передача из девяти (11%). Также на его счету один перехват, 2/2 выигранные верховые дуэли в своей штрафной. При этом, Матвей дважды выбивал мяч кулаком. Вратарский показатель Сафонова в этой встрече — 0 предотвращённых голов по показателю xGoT, так как по воротам голкипера не было нанесено ни одного удара в створ.

Данная встреча стала второй подряд в Лиге чемпионов, которую Матвей завершил без пропущенных мячей. Всего таких за карьеру в парижском гранде накопилось 15 в 35 матчах.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн. В текущем сезоне в его активе 18 матчей, 18 пропущенных мячей и восемь «сухих» встреч.

*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.

