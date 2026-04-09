«Спасибо Германии». Флик – после поражения «Барселоны» в матче с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

«Они забили два гола, у них очень высокое качество в атакующей линии. Мы знаем, что против них непросто обороняться. В эпизоде с первым голом мы должны были защищаться намного лучше. Мы получаем красную карточку, и сразу после этого «Атлетико» забивает первый мяч… сегодня VAR был очень сосредоточен на «Атлетико». Там немецкий специалист, так что спасибо Германии.

Мы хорошо сыграли в первом тайме и также во втором, даже оставшись в меньшинстве, — сказал он. — Вдесятером мы отдали всё; сегодня нам просто не повезло. Мы будем бороться. Всё ещё не закончено. Возможно, полуфинал пока далеко, но у нас есть шанс, и мы постараемся им воспользоваться», — приводит слова Флика ESPN.

Ответный матч состоится 14 апреля.