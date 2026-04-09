Барриос – о драке с участием Соболева: если бы он попал по мне, я бы больше не играл

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вспомнил о драке с Александром Соболевым в 2022 году, когда россиянин выступал за «Спартак». Напомним, между игроками произошла драка в концовке очного матча команд в групповом этапе Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.), который состоялся 27 ноября 2022 года. Барриос и Соболев получили красные карточки.

«Если бы он тогда попал по мне, я бы больше не играл в футбол. Я бы отправился в больницу месяца на три. В самом начале, во время первых двух-трёх тренировок, чувствовалось небольшое напряжение. Это и понятно, ведь против Соболева и против «Спартака», в целом, всегда было интересно играть. Спустя какое-то время у нас всё наладилось. Соболев очень трудолюбивый и классный парень. И он очень хочет помочь команде», — сказал Барриос в фильме «Зенит» навсегда» на клубном Rutube-канале.

Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года.