«Сухарь» Сафонова и гол Хвичи — в видеообзоре победы «ПСЖ» над «Ливерпулем» в ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» уверенно обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:0.

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу без совершённых сейвов и без пропущенных мячей. Голы в составе победителей забили вингеры парижан Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

