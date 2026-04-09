Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Ливерпуль, видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, счёт 2:0, видео игры Сафонова, гол Хвичи, 9 апреля 2026

«Сухарь» Сафонова и гол Хвичи — в видеообзоре победы «ПСЖ» над «Ливерпулем» в ЛЧ
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» уверенно обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу без совершённых сейвов и без пропущенных мячей. Голы в составе победителей забили вингеры парижан Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android