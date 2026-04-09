Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в серии пенальти в Кубке России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о победе «Спартака» в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

«Спартак» контролировал игру. Я удивлялся, почему Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у «Зенита» и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие. Результат в основное время закономерен, а пенальти — это лотерея, не сказать, что там чудо-вратарь или кто‑то плохо пробил, плюс-минус все пробили одинаково. «Спартаку» больше повезло», — сказала Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. В Суперфинале победитель московского дерби встретится с сильнейшей командой Пути РПЛ. Первый финальный матч верхней сетки между «Динамо» и «Краснодаром» завершился без забитых мячей (0:0).