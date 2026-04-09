Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в серии пенальти в Кубке России

Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в серии пенальти в Кубке России
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о победе «Спартака» в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Спартак» контролировал игру. Я удивлялся, почему Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у «Зенита» и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие. Результат в основное время закономерен, а пенальти — это лотерея, не сказать, что там чудо-вратарь или кто‑то плохо пробил, плюс-минус все пробили одинаково. «Спартаку» больше повезло», — сказала Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. В Суперфинале победитель московского дерби встретится с сильнейшей командой Пути РПЛ. Первый финальный матч верхней сетки между «Динамо» и «Краснодаром» завершился без забитых мячей (0:0).

Комментарии
