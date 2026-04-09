Удаление и два гола – в видеообзоре поражения «Барселоны» в матче с «Атлетико» в ЛЧ

«Атлетико» обыграл «Барселону» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в «Барселоне» на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе мадридского клуба забивали Хулиан Альварес и Александр Сёрлот. На 44-й минуте каталонский клуб остался в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Пау Кубарси.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. «Матрасники», в свою очередь, по сумме двух матчей обыграли «Тоттенхэм» со счётом 7:5.