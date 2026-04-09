«Спартак» прервал 32-летнюю серию без побед в сериях пенальти, одолев «Зенит» в Кубке

Московский «Спартак» впервые в XXI веке выиграл серию пенальти. Команда Хуана Карлоса Карседо переиграла «Зенит» в серии послематчевых 11-метровых в рамках Фонбек Кубка России. Основное время завершилось вничью со счётом 0:0. Серия ударов с «точки» завершилась в пользу красно-белых со счётом 7:6.

Как сообщает Интернет-портал Transfermarkt, «Спартак» в последний раз побеждал по пенальти в официальном матче в 1994 году, в финале Кубка, обыграв ЦСКА (2:2, 4:2 пен.).

С тех пор (все в XXI веке) «Спартак» проиграл восемь серий пенальти подряд — в 2007 году «Тереку» (1:1, 4:5 пен.) в Кубке страны и «Селтику» в квалификации к Лиге чемпионов (1:1, 4:5 пен.). Далее красно-белые проиграли в матчах с 11-метровыми только в Кубке России: в 2011-м — ЦСКА (3:3, 7:8 пен.) и «Волге» (1:1, 6:7 пен.), в 2012-м — «Ростову» (0:0, 2:3 пен.), в 2018-м — «Тосно» (1:1, 5:6 пен.), в 2022-м — «Зениту» (0:0, 2:4 пен.) и в 2025-м — «Динамо» Махачкале (1:1, 3:4 пен.).