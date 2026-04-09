Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сафонов рассказал о настроении в раздевалке «ПСЖ» после матча с «Ливерпулем» в ЛЧ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил готовность команды к ответному матче с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первом матче четвертьфинала парижане обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:0. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл «на ноль».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«Я очень рад, потому что у «Ливерпуля» было не так много возможностей забить. Как вратарь, я очень доволен, но понимаю, что ответный матч может быть не таким же. В раздевалке у нас такое чувство, что мы должны поехать в Ливерпуль и победить их, и я думаю, что мы будем готовы к этой битве.

Сегодняшняя атмосфера была просто невероятной. В матчах Лиги чемпионов есть что-то особенное. Я посмотрел на трибуны перед началом матча, и это было великолепно. Наши болельщики дают нам столько энергии, чтобы работать усерднее, чтобы передать эту энергию в игру», — приводит слова Сафонова официальный сайт «ПСЖ».

Ответная встреча состоится 14 апреля.

