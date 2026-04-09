Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Ливерпулем» по версии L'Équipe

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил неплохую оценку в клубе от французской спортивной газеты L’Equipe за первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ливерпулем» (2:0), в котором он отыграл «на ноль» и не совершил сейвов. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Французское издание оценило игру российского голкипера на шесть баллов. Такую же оценку получили защитники Ашраф Хакими и Вильям Пачо, а также нападающие Дезире Дуэ и Усман Дембеле. Самую низкий балл в команде газета выставила полузащитнику Витинье (5). Все остальные игроки «ПСЖ», включая автора второго мяча вингера Хвичу Кварацхелию, получили от издания семь баллов.

Наивысшей оценкой издание наградило главного тренера команды Луиса Энрике (8).