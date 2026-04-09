«И что дальше?» L'Équipe — об игре Сафонова в первом матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ливерпулем» (2:0), в котором он сыграл «на ноль». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«Никогда ещё, наверное, российский вратарь не думал, что проведёт столь спокойный вечер в Лиге чемпионов. Три неточных удара по воротам он выдержал. И что дальше? А дальше, собственно, и всё… Когда его задействовали во время верховых мячей, он был очень эффективен, не боялся навязывать борьбу в штрафной на угловых или при длинных забросах. Игра в пас у него добротная, пусть и не отличается особой креативностью. После ошибок в матче с «Тулузой» от него ждали ответа — и он не подвёл», — говорится в разборе игры от L'Équipe.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 18 матчей (1650 минут) во всех турнирах, пропустил в них 18 голов и восемь раз сыграл «на ноль».

