Зобнин произнёс эмоциональную речь в раздевалке «Спартака» после победы над «Зенитом»

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался с эмоциональной речью после победы в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Ребят, я что перед игрой сказал? Если будем бегать, если будем друг за друга воевать, нас никто не победит! Это невозможно, это невозможно, ребят. И мы это сделали, мы это сделали, ребят. Каждый из нас. Мы это сделали Один за всех!»- сказал Зобнин в раздевалке после матча.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.

Ранее сообщалось, что красно-белые впервые с мая 2012 года победили сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге.

