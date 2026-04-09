Аршавин высказался о назначенном пенальти в пользу «Спартака» в матче Кубка с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о назначении пенальти в ворота «Зенита» на 44-й минуте матча второго этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России со «Спартаком» — 0:0, 7:6 (пен.). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Пенальти? Такой ставить нельзя, он мог испортить привкус, если даже «Спартак» выиграл бы в основное время», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, аргентинский нападающий Пабло Солари подал с правого края на дальнюю штангу. Внутри штрафной у левой границы боролись за мяч вингер сине-бело-голубых Луис Энрике и полузащитник красно-белых Эсекьель Барко. Луис локтём попал по лицу Эсекьелю. После этого эпизода был назначен 11-метровый, а бразилец, после видеопросмотра фола арбитром, получил жёлтую карточку. Отметим, что удар с «точки» Барко реализовать не удалось.