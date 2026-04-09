Артём Дзюба рассказал об эмоциях от первого матча за «Зенит» на стадионе «Спартака»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился эмоциями-воспоминаниями от первого матча за санккт-петербургский «Зенит» на стадионе своего бывшего клуба московского «Спартака».

«Как только вышел с автобуса, поливали. По-моему, вообще было всё равно стадиону на матч. Там только надо было меня оскорблять. Я всю ночь не спал перед игрой, молился, чтобы быть достойным в этом матче, чтобы у меня хватило сил и терпения вот это всё преодолеть», — сказал Дзюба на Rutube-канале «Зенита».

Напомним, российский форвард выступал за столичный клуб с 2006 по 2015 год, при этом несколько раз уходя в аренды. Всего за красно-белых он провёл 166 игр, в которых отличился 38 мячами и 23 ассистами. За «Зенит» Дзюба выступал с 2015 по 2022 год. За это время форвард провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга футболист выиграл 10 трофеев, в том числе четыре раза подряд становился чемпионом Российской Премьер-Лиги.

Комментарии
