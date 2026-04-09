Шалимов заявил, что Кондаков может быть психологически сломлен после незабитого пенальти

Российский тренер Игорь Шалимов усомнился в правильном псилогическом состоянии полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова после незабитого пенальти в Кубке России, информирует «Матч ТВ».

«По Кондакову незабитый пенальти может очень сильно ударить психологически, ему всего лишь 18 лет. Окрепнуть? Здесь незабитый пенальти может дать больше негатива. Мне кажется, это все немножко не то, чтобы кидать его под такой каток. Кондаков еще несостоявшийся, и пробил он как в школе», — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Накануне, в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» на своем поле проиграл «Спартаку» (0:0, по пен. 6:7). Кондаков не реализовал свой удар в серии пенальти.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России и сразится там с ЦСКА в московском дерби. Игра состоится в начале мая на стадионе «красно‑белых», точная дата и время поединка станут известны позже.