Луис Диас заявил, что не жалеет об уходе из «Ливерпуля»

Вингер мюнхенской «Баварии» Луис Диас заявил, что не испытывает сожалений по поводу своего решения уйти из «Ливерпуля»

«Решение перейти в «Баварию» было правильным выбором. Я по-настоящему счастлив и наслаждаюсь каждым матчем. Я замечательно себя здесь чувствую, я в хорошей форме, и это значит я готов помогать команде», — приводит слова Диаса ESPN.

Прошлым летом «Ливерпуль» продал Диаса в «Баварию» за 65.5 млн. фунтов, и с тех пор Луис в 40 матчах забил 23 гола и отдал 18 результативных передач.

Именно Диас открыл счет в победном для «Баварии» матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против «Реала», сыгранного накануне (1:2). Ответный матч пройдет через неделю в Германии.

В Бундеслиге «Бавария» лидирует с девятью очками отрыва от ближайшего преследователя, а также достигла полуфинала Кубка Германии.