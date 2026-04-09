Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будем атаковать всю игру!» Энрике — о грядущем ответном матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» в ЛЧ

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ливерпулем». Первый матч завершился победой парижан со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«Я наблюдал эту связь между командой и болельщиками с тех пор, как приехал в Париж, и сейчас она сильнее, чем когда-либо. Мы отправимся в Ливерпуль с целью победить, как всегда. Будет тяжело, потому что «Энфилд» — очень сложный стадион для игры. Но с этой командой мы будем стараться играть как можно лучше, а это значит атаковать всю игру!» — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android