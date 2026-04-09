«Будем атаковать всю игру!» Энрике — о грядущем ответном матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» в ЛЧ
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ливерпулем». Первый матч завершился победой парижан со счётом 2:0.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11' 2:0 Кварацхелия – 65'
«Я наблюдал эту связь между командой и болельщиками с тех пор, как приехал в Париж, и сейчас она сильнее, чем когда-либо. Мы отправимся в Ливерпуль с целью победить, как всегда. Будет тяжело, потому что «Энфилд» — очень сложный стадион для игры. Но с этой командой мы будем стараться играть как можно лучше, а это значит атаковать всю игру!» — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».
Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
06:55
-
06:49
-
06:30
-
06:13
-
05:49
-
05:45
-
05:35
-
04:45
-
04:25
-
04:09
-
03:36
-
03:25
-
03:16
-
03:13
-
03:08
-
03:03
-
02:47
-
02:43
-
02:28
-
02:23
-
02:13
-
02:02
-
02:00
-
01:53
-
01:51
-
01:39
-
01:36
-
01:32
-
01:30
-
01:22
-
01:12
-
01:12
-
01:02
-
00:54
-
00:53