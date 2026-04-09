«Будем атаковать всю игру!» Энрике — о грядущем ответном матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ливерпулем». Первый матч завершился победой парижан со счётом 2:0.

«Я наблюдал эту связь между командой и болельщиками с тех пор, как приехал в Париж, и сейчас она сильнее, чем когда-либо. Мы отправимся в Ливерпуль с целью победить, как всегда. Будет тяжело, потому что «Энфилд» — очень сложный стадион для игры. Но с этой командой мы будем стараться играть как можно лучше, а это значит атаковать всю игру!» — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.