Стали известны оценки Сафонова и Головина за матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» от топовых порталов

Стали известны оценки Сафонова и Головина за матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» от топовых порталов
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку среди основных игроков 1/4 финала матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Ливерпулем» (2:0). Об этом сообщают популярные статистические порталы Sofascore и Flashscore.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

По данным Sofascore, оценка Сафонова составляет 6,6. Flashscore выставил Матвею 6,8. По мнению обоих порталов, Матвей был худшим среди игроков основы красно-синих, несмотря на то что он не пропустил ни одного мяча. Лучим игроком команды оба портала признали вингера Хвичу Кварацхелию (автор одного из мячей) — 8,6 от Flashscore и 9,0 от Sofascore.

Фото: Sofascore

Фото: Flashscore

По данным другого топового статистического портала, Whoscored, Сафонов с показателем 7,2 не стал худшим футболистом встречи. Ниже показатели у хавбеков парижан Витиньи и Уоррена Заир-Эмери, а также защитников Ашрафа Хакими и Маркиньоса (все 7.1). Кварацхелии авторитетный источник выставил 8,4.

Фото: Whoscored

Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

