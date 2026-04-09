Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы в матче Кубка России с «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями относительно того, что сине-бело-голубым не удалось реализовать в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.).

— Что не удалось реализовать в этом матче?

— Было минимум моментов. Хотя хорошие эпизоды были: Мостовой убегал один в один, у Кондакова тоже был хороший момент. По такой игре много моментов не бывает. После стандарта Игорь Дивеев не попал. Какие‑то подходы хорошие были, но не смогли забить в основное время, а пенальти — это своего рода лотерея, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что красно-белые впервые с мая 2012 года победили сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге. В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА. «Зенит», в свою очередь, завершил участие в турнире.