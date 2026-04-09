Райо Вальекано — АЕК Афины. Прямая трансляция
Нагучев отреагировал на победу «Спартака» над «Зенитом», вспомнив матч 32-летней давности

Известный спортивный комментатор Роман Нагучев поделился мыслями о победе «Спартака» в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), вспомнив игру красно-белых в данном турнире 1994 года.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Истории предыдущей победы «Спартака» в серии пенальти заслуживают упоминания. Это был финал Кубка России — 93/94, где забивали тренер сборной России Карпин и отстающий в ЭФБ (шоу «Это футбол, брат!» на YoyTube. — Прим. «Чемпионата») Радимов. В той игре Влад забил самый молодой гол финалов кубка и этот рекорд всё еще не побит.

В серии пенальти мазал будущий спартаковец Бушманов, а тащил Гинтарас Стауче в свитере Петера Шмейхеля. Если мне не изменяет дедукция, он взял его после матча Литвы и Дании в отборе на ЧМ-94.

Ну а Кристофер Ву стал следующим после Дмитрия Аленичева автором победного послематчевого пенальти!» — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» прервал 32-летнюю серию без побед в сериях пенальти в официальных матчах. В последний раз московский клуб побеждал по пенальти в 1994 году, в финале Кубка, обыграв ЦСКА (2:2, 4:2 пен.).

