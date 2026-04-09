Семак высказался о нереализованном пенальти Кондакова в серии матча «Зенит» — «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на незабитый пенальти 18-летним форвардом сине-бело-голубых Даниилом Кондаковым в послематчевой серии в рамках полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» — 0:0 (6:7 пен.). Этот удар стал решающим для санкт-петербургской команды в серии 11-метровых.

«К сожалению, не смогли забить в основное время. Пенальти — это лотерея. Первая пятёрка, которая была определена, пробила. Дальше уже не так много игроков, у которых есть силы на пенальти. У Кондакова хороший удар, но не получилось. Ничего страшного. Даже великие игроки не забивали пенальти. Практически каждый игрок в своей карьере проходит через такие моменты, которые запоминаются надолго, но жизнь продолжается», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» после победы над петербургским клубом сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. «Зенит» завершил участие в турнире.