Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — АЕК Афины. Прямая трансляция
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак высказался о нереализованном пенальти Кондакова в серии матча «Зенит» — «Спартак»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на незабитый пенальти 18-летним форвардом сине-бело-голубых Даниилом Кондаковым в послематчевой серии в рамках полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» — 0:0 (6:7 пен.). Этот удар стал решающим для санкт-петербургской команды в серии 11-метровых.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«К сожалению, не смогли забить в основное время. Пенальти — это лотерея. Первая пятёрка, которая была определена, пробила. Дальше уже не так много игроков, у которых есть силы на пенальти. У Кондакова хороший удар, но не получилось. Ничего страшного. Даже великие игроки не забивали пенальти. Практически каждый игрок в своей карьере проходит через такие моменты, которые запоминаются надолго, но жизнь продолжается», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» после победы над петербургским клубом сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. «Зенит» завершил участие в турнире.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android