Симеоне сделал заявление о намерениях в преддверии ответного матча ЛЧ с «Барселоной»
Поделиться
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что поможет его команде в ответном матче 1/4 финала с «Барселоной». В первой игре красно-белые победили каталонцев со счётом 2:0 в гостевой игре.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45' 0:2 Сёрлот – 70'
Удаления: Кубарси – 44' / нет
«Они знают меня. Мы знаем, против кого играем. Мы готовы. Они тоже понимают, с кем имеют дело. Мы постараемся показать хорошую игру. Сейчас нам как никогда нужны наши болельщики — пусть они подталкивают нас вперёд в предстоящем тяжёлом матче» — приводит слова Симеоне Marca.
Ответный матч между командами состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде.
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
06:55
-
06:49
-
06:30
-
06:13
-
05:49
-
05:45
-
05:35
-
04:45
-
04:25
-
04:09
-
03:36
-
03:25
-
03:16
-
03:13
-
03:08
-
03:03
-
02:47
-
02:43
-
02:28
-
02:23
-
02:13
-
02:02
-
02:00
-
01:53
-
01:51
-
01:39
-
01:36
-
01:32
-
01:30
-
01:22
-
01:12
-
01:12
-
01:02
-
00:54
-
00:53