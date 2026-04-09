Симеоне сделал заявление о намерениях в преддверии ответного матча ЛЧ с «Барселоной»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что поможет его команде в ответном матче 1/4 финала с «Барселоной». В первой игре красно-белые победили каталонцев со счётом 2:0 в гостевой игре.

«Они знают меня. Мы знаем, против кого играем. Мы готовы. Они тоже понимают, с кем имеют дело. Мы постараемся показать хорошую игру. Сейчас нам как никогда нужны наши болельщики — пусть они подталкивают нас вперёд в предстоящем тяжёлом матче» — приводит слова Симеоне Marca.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде.

