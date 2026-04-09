«Лестеру» не удалось оспорить снятие шести очков в Чемпионшипе — BBC

«Лестеру» не удалось оспорить снятие с клуба шести очков в Чемпионшипе за финансовые нарушения, сообщает BBC.

Ранее сообщалось, что в феврале футбольная Лига сняла с клуба шесть очков, признав «лис» виновными в превышении максимально разрешенного убытка за трехлетний период, оканчивающийся сезоном 2023/24, и подаче финансовой отчетности с опозданием.

«Лестер» подал апелляцию на снятие очков за нарушение правил финансового фэйр-плей, посчитав это наказание слишком суровым, однако английская Премьер-лига подала в ответ встречный иск, найдя в данном вердикте ноты слишком мягкого наказания.

В результате независимая комиссия оставила в силе вердикт о снятии с клуба шести очков — таким образом «Лестер» остался на третьем с конца месте в Чемпионшипе.

Клуб выиграл лишь один из 12 последних матчей во всех соревнованиях, серьезно рискуя второй сезон подряд понизиться в классе.

Комментарии
