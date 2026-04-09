«ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Ливерпуль», «Спартак» одолел «Зенит» в Кубке. Главное к утру
«ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе уверенно всухую обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, «Спартак» победил «Зенит» в серии послематчевых пенальти и вышел в финал Пути регионов Кубка России, «Локомотив» одолел «Салават Юлаев» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» победил «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Хвича забил, у Сафонова — «сухарь».
- «Спартак» переиграл «Зенит» и вышел в финал Пути регионов Кубка России.
- «Локомотив» победил «Салават Юлаев» в первом матче серии Кубка Гагарина.
- Мадридский «Атлетико» в большинстве обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.
- «Вашингтон» обыграл «Торонто» в матче НХЛ. Овечкин — без очков, вратаря хозяев заменили.
- Мирра Андреева обыграла Слоан Стивенс и вышла в 1/4 финала турнира в Линце.
- «Эдмонтон» обыграл на выезде «Сан-Хосе» благодаря хет-трику Макдэвида. У Подколзина — 1+1.
- Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис».
- «Ирбис» обыграл «Чайку» в самом продолжительном матче МХЛ, команды ушли в пятый овертайм.
- ЦСКА и «Спартак» сыграют в финале Пути регионов Кубка России — 2025/2026.
- 30 очков Зубкова помогли МБА-МАИ победить «Пари НН» в матче Единой лиги.
- Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 9 апреля.
- С Луческу простились в Румынии, гроб тренера привезли на национальный стадион Бухареста.
