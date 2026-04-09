«ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Ливерпуль», «Спартак» одолел «Зенит» в Кубке. Главное к утру

«ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе уверенно всухую обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, «Спартак» победил «Зенит» в серии послематчевых пенальти и вышел в финал Пути регионов Кубка России, «Локомотив» одолел «Салават Юлаев» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».