«Немного неуверенно». 90min — об игре Сафонова в первом матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Известное издание 90min оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ливерпулем» (2:0), в котором он сыграл «на ноль». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Серьёзно, он хорошо проявил себя в борьбе после опасного навеса от Собослаи (20-я минута), когда «красные» уже были близки к голу в ворота «ПСЖ». Это было его единственное чистое спасение в первом тайме, при этом игра ногами не впечатлила — немного неуверенно, но в целом достаточно эффективно. Его действия на 55-й минуте заставили болельщиков на «Парк де Пренс» затаить дыхание, однако ничего опасного не произошло. Не демонстрируя особого спокойствия, он всё же не допустил ошибок», — говорится в разборе игры от 90min.

Общая оценка от портала за текущий матч — 5/10.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 18 матчей (1650 минут) во всех турнирах, пропустил в них 18 голов и восемь раз сыграл «на ноль».