Райо Вальекано — АЕК Афины. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» следит за Траффордом — The Sun

«Тоттенхэм» следит за ситуацией голкипера «Манчестер Сити» Джеймса Траффорда, информирует The Sun.

Траффорд, который не готов мириться с ролью дублёра Джанлуиджи Доннаруммы, всерьёз подумывает о смене клуба. Предложить свои услуги игроку готов «Тоттенхэм», который, как ожидается, после окончания этого сезона попрощается со своим основным вратарём Гульельмо Викарио.

Также 23-летний англичанин вызывает интерес у «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

В конце марта голкипер «Ман Сити» Траффорд установил рекорд XXI века в английском футболе — в возрасте 23 лет и 163 дней он стал самым молодым английским голкипером, который вышел в стартовом составе на финал Кубка лиги на «Уэмбли».

Материалы по теме
Вратарь «Ман Сити» Траффорд установил рекорд XXI века в английском футболе
