Чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед» Магуайр согласился на понижение зарплаты — The Sun

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, ранее продливший контракт с клубом, пошёл на значительные уступки по зарплате, информирует The Sun.

По информации источника, Магуайр согласился на понижение своей текущей зарплаты в £ 190,000 в неделю. Помимо этого, защитник отклонил ряд более выгодных предложений, в том числе от «Интер Майами» из МЛС. Клуб был готов предложить Гарри огромные деньги и возможность выступать бок о бок с Лионелем Месси, однако, взяв время на размышление, защитник отверг этот вариант и переподписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2027 года.

В новое соглашение была включена опция пролонгации ещё на один год. Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года и с тех пор провёл 266 матчей, выиграв Кубок английской лиги и Кубок Англии.