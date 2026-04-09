Лукас Оласа: дай бог, «Краснодар» сможет выиграть чемпионство и Кубок

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился мыслями о выступлении своей команды в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны после ничьей в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (0:0).

«Мы серьёзно относимся к двум турнирам — к чемпионату и Кубку России. Думаю, у нас нет акцента на каком-то одном турнире. Дай бог, сможем выиграть оба», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе команды Мурада Мусаева 52 очка после 23 матчей. В Кубке России «быки» дошли до финала Пути РПЛ, где встречаются с «Динамо». Ответный матч между командами состоится 5 мая в Краснодаре.