Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций на 9 апреля (время — московское):

19:45. «Райо Вальекано» (Испания) – АЕК Афины (Греция);

22:00. «Майнц» (Германия) – «Страсбург» (Франция);

22:00. «Кристал Пэлас» (Англия) – «Фиорентина» (Италия);

22:00. «Шахтёр» (Украина) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды).

Победителем розыгрыша Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 стал английский «Челси». В финале прошлого турнира команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.