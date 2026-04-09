Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шахтёр — АЗ Алкмар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Старались играть, как и всегда». Джулиано Симеоне — о матче «Атлетико» с «Барселоной»

Комментарии

Полузащитник испанского «Атлетико» Мадрид Джулиано Симеоне высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«С «Барселоной» мало что может принести решающий успех. Это великая команда. У неё фантастические игроки. Чтобы добиться этого результата, мы приложили гигантские усилия. Надо продолжать работать, сосредотачиваясь на своей собственной игре. Продолжать совершенствоваться. Думаю, всей командой мы на это способны. Можем добиться того, чего хотим.

Все видели, как мы подошли к игре. Старались играть, как и всегда. Иногда получается, иногда — нет. В зависимости, конечно, от соперников. А они очень хороши и с большой интенсивностью прессингуют. Довольны выполненной работой, теперь будем думать о «Севилье» в Ла Лиге.

Вне зависимости от того, больше на одного игрока у «Барселоны» или же меньше, играет она одинаково. Нам пришлось приспосабливаться к предъявленным требованиям. Именно благодаря этому мы и сильнее. Хулиан [Альварес] забил фантастический мяч. Это экстраординарный для «Атлетико» игрок. Очень за него рад, так как знаю, насколько кропотливо и при этом скромно тот работает. Он для нас очень важен», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА со ссылкой на Movistar.

Материалы по теме
Снова проклятие «Барсы» в ЛЧ! Вдесятером «сгорели» дома «Атлетико», у Альвареса — гол дня
Видео
Снова проклятие «Барсы» в ЛЧ! Вдесятером «сгорели» дома «Атлетико», у Альвареса — гол дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android