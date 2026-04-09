«Старались играть, как и всегда». Джулиано Симеоне — о матче «Атлетико» с «Барселоной»

Полузащитник испанского «Атлетико» Мадрид Джулиано Симеоне высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:0).

«С «Барселоной» мало что может принести решающий успех. Это великая команда. У неё фантастические игроки. Чтобы добиться этого результата, мы приложили гигантские усилия. Надо продолжать работать, сосредотачиваясь на своей собственной игре. Продолжать совершенствоваться. Думаю, всей командой мы на это способны. Можем добиться того, чего хотим.

Все видели, как мы подошли к игре. Старались играть, как и всегда. Иногда получается, иногда — нет. В зависимости, конечно, от соперников. А они очень хороши и с большой интенсивностью прессингуют. Довольны выполненной работой, теперь будем думать о «Севилье» в Ла Лиге.

Вне зависимости от того, больше на одного игрока у «Барселоны» или же меньше, играет она одинаково. Нам пришлось приспосабливаться к предъявленным требованиям. Именно благодаря этому мы и сильнее. Хулиан [Альварес] забил фантастический мяч. Это экстраординарный для «Атлетико» игрок. Очень за него рад, так как знаю, насколько кропотливо и при этом скромно тот работает. Он для нас очень важен», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА со ссылкой на Movistar.