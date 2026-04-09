Арне Слот раскрыл, почему Мохамед Салах не сыграл с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему предпочёл не использовать правого крайнего нападающего Мохамеда Салаха в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Египтянин провёл всю игру на скамейке запасных. Встреча завершилась победой парижан со счётом 2:0.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11' 2:0 Кварацхелия – 65'
«Думаю, в концовке матча для нас речь шла скорее о том, чтобы выжить, а не о том, что у нас действительно был шанс забить. В последние 20-25 минут мы только оборонялись. У Мо много хороших качеств, но для нас было лучше сохранить его энергию для следующих игр», — приводит слова Слота инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
09:52
-
09:50
-
09:45
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:24
-
09:15
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:19
-
08:13
-
08:06
-
07:56
-
07:27
-
07:13
-
07:05
-
06:55
-
06:49
-
06:30
-
06:13
-
05:49
-
05:45
-
05:35
-
04:45
-
04:25
-
04:09
-
03:36
-
03:25
-
03:16