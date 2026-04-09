Арне Слот раскрыл, почему Мохамед Салах не сыграл с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему предпочёл не использовать правого крайнего нападающего Мохамеда Салаха в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Египтянин провёл всю игру на скамейке запасных. Встреча завершилась победой парижан со счётом 2:0.

«Думаю, в концовке матча для нас речь шла скорее о том, чтобы выжить, а не о том, что у нас действительно был шанс забить. В последние 20-25 минут мы только оборонялись. У Мо много хороших качеств, но для нас было лучше сохранить его энергию для следующих игр», — приводит слова Слота инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.