«Ливерпуль» показал самый низкий xG при Слоте в матче ЛЧ с «ПСЖ»

Показатель xG английского «Ливерпуля» (0,17) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (0:2) стал самым низким при главном тренере Арне Слоте. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х.

Отмечается, что два самых низких результата по xG за 105 матчей с момента назначения Слота были зафиксированы в выездных матчах с «Пари Сен-Жермен»:

0,27 xG — март 2025 года;

0,17 xG — апрель 2026 года.

В марте 2025 года «Ливерпуль» выиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 14 апреля в Англии. Начало игры — в 22:00 мск.