Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» показал самый низкий xG при Слоте в матче ЛЧ с «ПСЖ»

«Ливерпуль» показал самый низкий xG при Слоте в матче ЛЧ с «ПСЖ»
Комментарии

Показатель xG английского «Ливерпуля» (0,17) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (0:2) стал самым низким при главном тренере Арне Слоте. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

Отмечается, что два самых низких результата по xG за 105 матчей с момента назначения Слота были зафиксированы в выездных матчах с «Пари Сен-Жермен»:

0,27 xG — март 2025 года;
0,17 xG — апрель 2026 года.

В марте 2025 года «Ливерпуль» выиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 14 апреля в Англии. Начало игры — в 22:00 мск.

У Сафонова «сухарь» в ЛЧ — теперь в 1/4 финала! «Ливерпулю» ещё повезло уступить «ПСЖ» так
