Игрок «Краснодара» Оласа назвал Кордобу лучшим нападающим РПЛ

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа назвал колумбийского форварда «быков» Джона Кордобу лучшим нападающим в чемпионате России по футболу. Он выделил важнейшую роль Кордобы в игре южного клуба.

«Джон — очень важный игрок для команды. Это лучший нападающий РПЛ. Мы рады, что он с нами. Кордоба важен для нас, но у нас есть и другие футболисты», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Джон Кордоба сыграл за «Краснодар» 32 матча во всех турнирах. На счету колумбийца 18 забитых мячей и восемь результативных передач. Джон является лучшим бомбардиром в истории южного клуба.