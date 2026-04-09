Райо Вальекано — АЕК Афины. Прямая трансляция
Игрок «Краснодара» Оласа назвал Кордобу лучшим нападающим РПЛ

Игрок «Краснодара» Оласа назвал Кордобу лучшим нападающим РПЛ
Защитник «Краснодара» Лукас Оласа назвал колумбийского форварда «быков» Джона Кордобу лучшим нападающим в чемпионате России по футболу. Он выделил важнейшую роль Кордобы в игре южного клуба.

«Джон — очень важный игрок для команды. Это лучший нападающий РПЛ. Мы рады, что он с нами. Кордоба важен для нас, но у нас есть и другие футболисты», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Джон Кордоба сыграл за «Краснодар» 32 матча во всех турнирах. На счету колумбийца 18 забитых мячей и восемь результативных передач. Джон является лучшим бомбардиром в истории южного клуба.

