Райо Вальекано — АЕК Афины. Прямая трансляция
Фоторепортаж с матча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России

Чистяков раздавал жёлтые, игроки устроили потасовку, Дуран хватал Джику за футболку. Фото
«Спартак» выбил «Зенит» из Кубка России
Комментарии

8 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоялся полуфинальный матч Пути регионов Кубка России, в котором «Зенит» принимал московский «Спартак». Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти победу одержали гости (7:6).

На 42-й минуте главный арбитр встречи Артём Чистяков назначил 11-метровый удар в ворота хозяев, но Эсекьель Барко не смог реализовать его. В серии послематчевых пенальти у «Спартака» свою попытку не реализовал Манфред Угальде, у «Зенита» — Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.

Лучшие фото с матча «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с московским ЦСКА, а победитель противостояния сразится с сильнейшей командой из пары «Динамо» — «Краснодар» в Суперфинале турнира.

