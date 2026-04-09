Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Футбол Новости

Лукман назвал ключевой момент в победе «Атлетико» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Лукман назвал ключевой момент в победе «Атлетико» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов
Полузащитник испанского «Атлетико» Мадрид Адемола Лукман высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«Хороший результат, хорошая игра в исполнении команды. Особенно то, что здесь не пропустили. Это демонстрирует то, какую работу каждый проделал в команде, насколько все мы сплочены.

Гол после удаления игрока — думаю, это было ключевым моментом. Блестящий штрафной удар от Хулиана [Альвареса]. Момент гола Алекса [Сёрлота] во втором тайме тоже был удачным.

Предстоит серьёзное испытание в очень важной игре — осознаём это. С холодной головой, конечно же. Будем готовиться к каждой следующей встрече по мере приближения», — приводит слова Лукмана официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

