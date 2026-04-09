Райо Вальекано — АЕК Афины. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тьерри Анри не согласен с удалением Кубарси в игре Лиги чемпионов «Барселона» — «Атлетико»

Тьерри Анри не согласен с удалением Кубарси в игре Лиги чемпионов «Барселона» — «Атлетико»
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» Тьерри Анри не согласен с удалением защитника каталонцев Пау Кубарси в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«Красная карточка Пау Кубарси? Нет, нет, нет… Для меня это не красная карточка. Уж извините. И да, понимаю правила, но нужно оценивать конкретную ситуацию. Мяч полностью не контролируется, угол неидеален, до ворот ещё есть некоторое расстояние. Уверены, что он забьёт? Я лично не уверен.

Для меня это жёлтая карточка, а не красная для Кубарси. Как только вы удаляете его, меняете всю игру. А в Лиге чемпионов нужно быть на 100% уверенным, чтобы принять такое решение», — цитирует Анри Barca Universal.

