Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Удаление изменило всё». Защитник «Барселоны» Мартин — о матче с «Атлетико» в ЛЧ

Комментарии

Защитник испанской «Барселоны» Херард Мартин прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«Пока было 11 на 11, мы неплохо справлялись с контролем игры. Удаление при игре команд такого калибра изменило всё. У нас был немало моментов, но не смогли забить. У соперников их было поменьше, они были точнее в их использовании. Разочарованы, как сложилась игра, но знаем, что теперь сможем поехать и переломить ход противостояния», — приводит слова Херарда Мартина официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится во вторник, 14 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

Материалы по теме
Снова проклятие «Барсы» в ЛЧ! Вдесятером «сгорели» дома «Атлетико», у Альвареса — гол дня
Видео
Снова проклятие «Барсы» в ЛЧ! Вдесятером «сгорели» дома «Атлетико», у Альвареса — гол дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android