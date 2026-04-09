«Удаление изменило всё». Защитник «Барселоны» Мартин — о матче с «Атлетико» в ЛЧ
Защитник испанской «Барселоны» Херард Мартин прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45' 0:2 Сёрлот – 70'
Удаления: Кубарси – 44' / нет
«Пока было 11 на 11, мы неплохо справлялись с контролем игры. Удаление при игре команд такого калибра изменило всё. У нас был немало моментов, но не смогли забить. У соперников их было поменьше, они были точнее в их использовании. Разочарованы, как сложилась игра, но знаем, что теперь сможем поехать и переломить ход противостояния», — приводит слова Херарда Мартина официальный сайт УЕФА.
Ответный матч состоится во вторник, 14 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.
