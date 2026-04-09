«Удаление изменило всё». Защитник «Барселоны» Мартин — о матче с «Атлетико» в ЛЧ

Защитник испанской «Барселоны» Херард Мартин прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).

«Пока было 11 на 11, мы неплохо справлялись с контролем игры. Удаление при игре команд такого калибра изменило всё. У нас был немало моментов, но не смогли забить. У соперников их было поменьше, они были точнее в их использовании. Разочарованы, как сложилась игра, но знаем, что теперь сможем поехать и переломить ход противостояния», — приводит слова Херарда Мартина официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится во вторник, 14 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.