Ролан Гусев рассказал о перестроениях «Динамо» в матче Кубка России с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:0).

— Вы провели отличный матч. Чего не хватило сегодня команде для победы?

— Голов не хватило. В первом тайме было больше борьбы, во втором перестроились — в центре поля вышел Миранчук и стал связывать игру в центре поля, Муми [Нгамалё] передвинули на комфортный фланг, Бителло сместился левее. Сразу стали иметь преимущество, но не реализовали его.

— У вас широкий выбор вингеров. Почему решили выпустить Гладышева и Нгамалё на флангах?

— Все наши вингеры хорошо работают на тренировках, очень сложно между ними выбирать, потому что каждый достоин играть с первых минут. С «Зенитом» вышел Артур, сегодня решили начать с Гладышевым. По стилистике они похожи, оба находятся в хорошей форме, так что всегда такой выбор даётся непросто. Гладышев неплохо сыграл, его замена в перерыве связана с тактикой, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».