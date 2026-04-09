Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев рассказал о перестроениях «Динамо» в матче Кубка России с «Краснодаром»

Ролан Гусев рассказал о перестроениях «Динамо» в матче Кубка России с «Краснодаром»
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:0).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

— Вы провели отличный матч. Чего не хватило сегодня команде для победы?
— Голов не хватило. В первом тайме было больше борьбы, во втором перестроились — в центре поля вышел Миранчук и стал связывать игру в центре поля, Муми [Нгамалё] передвинули на комфортный фланг, Бителло сместился левее. Сразу стали иметь преимущество, но не реализовали его.

— У вас широкий выбор вингеров. Почему решили выпустить Гладышева и Нгамалё на флангах?
— Все наши вингеры хорошо работают на тренировках, очень сложно между ними выбирать, потому что каждый достоин играть с первых минут. С «Зенитом» вышел Артур, сегодня решили начать с Гладышевым. По стилистике они похожи, оба находятся в хорошей форме, так что всегда такой выбор даётся непросто. Гладышев неплохо сыграл, его замена в перерыве связана с тактикой, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

