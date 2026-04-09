Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике «Зенита» Джоне Джоне. Бразилец присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно. В пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги Джон забил два гола и сделал одну результативную передачу.

— Крутой трансфер.

— С одной стороны, да, но с другой… Знаешь, я его когда увидел, он меня не впечатлил. И потом, если брать, сколько они за него заплатили, тем более. Ту игру, которую тот демонстрирует… Он не соответствует этим деньгам.

— То есть вас Джон Джон не впечатляет?

— Нет. Не впечатляет, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».