Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Тренер «Болоньи» Итальяно: знаем, что «Астон Вилла» на бумаге сильнее нас

Главный тренер итальянской «Болоньи» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги Европы с английской «Астон Виллой». Встреча состоится сегодня, 9 апреля.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
«Шансы «фифти-фифти», как говорят в Англии. У нас непростая задача, но мы должны показать, на что способны. У нас есть силы, уверенность в себе, класс. Мы хорошо знаем «Астон Виллу», но каждый матч — это новая история.

У первого матча важнейшее значение, поскольку он задает тон ответной игре. У нас есть всё необходимое, чтобы добиться успеха. Мы должны использовать каждую возможность. Быть в числе восьми лучших команд турнира — огромная честь.

Мы знаем сильные и слабые стороны «Виллы». Мы встречались с ними в начале сезона, но сейчас находимся на финишной прямой, поэтому ситуация другая. Это классная команда, с отличными игроками и высокой работоспособностью. Мы должны сыграть на максимуме, чтобы не уступить им. Наша задача — подпитывать страсть наших болельщиков и их желание видеть нас победителями. Знаем, что «Астон Вилла» на бумаге сильнее нас, мы это признаём, но с поддержкой болельщиков можем сократить этот разрыв», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

