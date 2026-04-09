Капитан «Зенита» — о матче со «Спартаком»: у нас было больше моментов, чем у соперника

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение своей команды в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра состоялась 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное время завершилось вничью (0:0), а в серии пенальти победу одержал «Спартак» (7:6).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Считаем, что у нас было больше моментов, чем у соперника. Помимо пенальти, которые они заработали. Но если говорить шансах с игры, два более явных момента были у Андрея Мостового и Даниила Кондакова», — сказал Сантос в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам этой встречи «Зенит» вылетел из Кубка России, а «Спартак» вышел в финал Пути регионов, где сыграет с ПФК ЦСКА.

