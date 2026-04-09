Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Экс-гендиректор «Спартака» Шавло оценил игру команды при Карседо

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре красно-белых при главном тренере Хуане Карлосе Карседо.

«У «Спартака» улучшилась игра в обороне. Нет таких ляпов, которые были. Ву очень здорово сейчас играет. Пара центральных полузащитников, Литвинов и Умяров, здорово контролирует центр. Практически не дают разбежаться и вести игру. Плюс участвуют в атаке. Немного выпали фланги.

Маркиньос в предыдущей игре был не в своей тарелке. Ну и соперник знал его сильные качества. Барко же как всегда отдаётся, ведёт атаку. Но за пенальти с «Зенитом» надо его пожурить! К такой игре надо подходить серьёзно. Но главное, что выиграли», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

