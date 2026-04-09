«Лучшие эмоции за последнее время». Игрок «Спартака» Литвинов — о победе над «Зенитом»

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Прошедшая на «Газпром Арене» встреча завершилась победой красно-белых — 0:0 (7:6 пен.).

«Это лучшие эмоции за последнее время. Ребята все молодцы сегодня. Была тяжёлая игра — у нас было меньше дней на восстановление. Мы одна команда — бьёмся до конца. Сегодня это доказали», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт на домашней арене красно-белых, точная дата станет известна позднее.

