Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шавло: с «Зенитом» ребята показали характер, который есть у многих поколений «Спартака»

Шавло: с «Зенитом» ребята показали характер, который есть у многих поколений «Спартака»
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Хочу поздравить ребят с победой! Показали характер, который есть у многих поколений «Спартака». Победа не даётся легко, особенно с такими командами. Играли в такой же расстановке, когда проиграли «Зениту» 0:2. Первый тайм особо не получился — не было опасных моментов у ворот соперника. Второй тайм обе команды больше играли в атаку. В обороне сыграли надёжно, вратари выручали. Максименко надо похвалить — были опасные моменты.

Ну а пенальти — лотерея. Игроки, которые должны были забивать, не забили. Помазуна тоже надо похвалить! «Спартак» прошёл дальше, но впереди ЦСКА. Это, может, будет похлеще, чем игра с «Зенитом». Но мы долго ждали эту победу», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android