Шавло: с «Зенитом» ребята показали характер, который есть у многих поколений «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (7:6 пен.).

«Хочу поздравить ребят с победой! Показали характер, который есть у многих поколений «Спартака». Победа не даётся легко, особенно с такими командами. Играли в такой же расстановке, когда проиграли «Зениту» 0:2. Первый тайм особо не получился — не было опасных моментов у ворот соперника. Второй тайм обе команды больше играли в атаку. В обороне сыграли надёжно, вратари выручали. Максименко надо похвалить — были опасные моменты.

Ну а пенальти — лотерея. Игроки, которые должны были забивать, не забили. Помазуна тоже надо похвалить! «Спартак» прошёл дальше, но впереди ЦСКА. Это, может, будет похлеще, чем игра с «Зенитом». Но мы долго ждали эту победу», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.