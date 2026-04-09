Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Тренер «Астон Виллы» Эмери: испытываю большое уважение к «Болонье»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы с итальянской «Болоньей». Встреча состоится сегодня, 9 апреля.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болонья» обыграла «Рому», а Винченцо Итальяно за последние три года трижды выводил свои команды в финалы. Я испытываю большое уважение к «Болонье» и очень хорошо понимаю, с какими трудностями мы столкнёмся. Для нас будет очень важно приспособиться к их агрессии, сохраняя при этом свой стиль. Шансы на выход дальше — 50 на 50. Мы должны проявлять стойкость при их давлении и терпение при игре без мяча», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

