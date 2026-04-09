Тренер «Астон Виллы» Эмери: испытываю большое уважение к «Болонье»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы с итальянской «Болоньей». Встреча состоится сегодня, 9 апреля.

«Болонья» обыграла «Рому», а Винченцо Итальяно за последние три года трижды выводил свои команды в финалы. Я испытываю большое уважение к «Болонье» и очень хорошо понимаю, с какими трудностями мы столкнёмся. Для нас будет очень важно приспособиться к их агрессии, сохраняя при этом свой стиль. Шансы на выход дальше — 50 на 50. Мы должны проявлять стойкость при их давлении и терпение при игре без мяча», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.