Михаил Боярский отреагировал на поражение «Зенита» в Кубке России от «Спартака»

Известный актёр театра и кино Михаил Боярский прокомментировал исход противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (6:7 пен.).

«Обидно, что проиграли «Спартаку». «Зенит» хорошо играл, были шансы победить по игре. Но пенальти — лотерея. Не повезло. Но факт, что приблизились к финалу, обнадёживает. Тем более впереди матч с «Краснодаром». Он более ответственный, чем Кубок. Буду болеть, следить. Я поздравлял недавно Тимощука с днём рождения. Надеюсь, у него хорошее настроение. В принципе, команда готова к сражению, хотя «Краснодар» — сильная команда. По идее, должны были обыграть «Спартак». Но ничего страшного. В чемпионате себя проявим бойцами», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.