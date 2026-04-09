Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Болельщик «Зенита» Боярский: Соболев уже наш, он бесповоротно вошёл в структуру команды

Российский актёр, болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о нападающем Александре Соболеве. Форвард перешёл в клуб из московского «Спартака» в августе 2024 года.

«Соболев стал своим. Он уже окончательно и бесповоротно вошёл в структуру команды. Они понимают друг друга с полуслова, в частности с Глушенковым. Это объясняется его удачным выходом на поле. Практически каждый раз добивается результатов и забивает. Соболев уже наш, игрок «Зенита», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне 29-летний Александр Соболев провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.

