Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов: «Краснодар» своими последними матчами «Зенит» напугал прилично

Бубнов: «Краснодар» своими последними матчами «Зенит» напугал прилично
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о противостоянии «Зенита» с «Краснодаром» в этом сезоне Мир РПЛ. Команды сыграют очный матч в 24-м туре чемпионата России. Игра пройдёт 12 апреля. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» — второй.

«Я тебе скажу, что вот этими двумя последними играми (с «Ахматом» (1:0) и с «Пари НН» (5:0). — Прим. «Чемпионата») «Краснодар» «Зенит» прилично напугал. Прилично. И что бы там ни говорили, у Семака, когда проблемы серьёзные есть, он начинает играть от обороны. Не вторым номером, а от обороны. Если их «Спартак» (в Кубке России. — Прим. «Чемпионата») повозит, да ещё и обыграет… Это и психологический удар. То с «Краснодаром» они могут выйти мёртвые», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

