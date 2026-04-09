Михаил Боярский: надеюсь, «Зенит» опять станет чемпионом

Российский актёр, болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский выразил надежду, что клуб станет чемпионом России в этом сезоне.

«Зенит» на высоком, хорошем уровне. Все молодцы! Тот же Глушенков должен был забивать «Спартаку». Рассчитывал на него. Но был не его день. Повезло, что нам не забили пенальти. Это большой бонус нашему вратарю. Но «Зенит» хорошо готов. Семак, Тимощук и весь руководящий состав достойно подготовили команду к финалу. Надеюсь, «Зенит» опять станет чемпионом», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Зенит» вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв московскому «Спартаку» в матче 1/2 финала Пути регионов со счётом 0:0 (6:7 пен.).

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 51 очко за 23 матча. На первой строчке находится «Краснодар» (52).