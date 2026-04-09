Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это стало последней каплей». Миллер — о решении «Газпрома» выкупить акции «Зенита»

Комментарии

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о решении корпорации выкупить акции «Зенита». По его словам, последней каплей стал демарш Андрея Аршавина против продажи Владимира Быстрова в «Спартак». Аршавин демонстративно не праздновал свой хет-трик в матче с «Амкаром». Андрей тогда охарактеризовал свой поступок как знак протеста против продажи Быстрова, подчеркнув, что Владимир не хотел уходить из «Зенита».

«И вот это стало той последней каплей, которая и привела нас к решению, что надо всё брать в свои руки и от статуса титульного спонсора уже переходить к статусу ключевого акционера. Что, собственно, мы и сделали», — сказал Миллер в фильме «Зенит» навсегда» на клубном Rutube-канале.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android