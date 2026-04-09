«Это стало последней каплей». Миллер — о решении «Газпрома» выкупить акции «Зенита»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о решении корпорации выкупить акции «Зенита». По его словам, последней каплей стал демарш Андрея Аршавина против продажи Владимира Быстрова в «Спартак». Аршавин демонстративно не праздновал свой хет-трик в матче с «Амкаром». Андрей тогда охарактеризовал свой поступок как знак протеста против продажи Быстрова, подчеркнув, что Владимир не хотел уходить из «Зенита».

«И вот это стало той последней каплей, которая и привела нас к решению, что надо всё брать в свои руки и от статуса титульного спонсора уже переходить к статусу ключевого акционера. Что, собственно, мы и сделали», — сказал Миллер в фильме «Зенит» навсегда» на клубном Rutube-канале.