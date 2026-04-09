Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: профессии тренера и учителя очень похожи

Валерий Карпин: профессии тренера и учителя очень похожи
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на встрече с московскими школьниками высказался о сходствах между тренировками и уроками.

«Сходства между уроками и тренировками футбольных команд определённо есть. Тренировка больше похожа на урок физкультуры, по структуре очень близка. И тренер очень похож на учителя. Вот я порой выступаю в роли учителя, говорю футболистам: «Нельзя научить, можно лишь научиться. Я могу головой о стену биться, но если вы не хотите, не научитесь». Так что профессия тренера и профессия учителя очень похожи. Я бы сказал, на 100%», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Карпина критикуют за мат в раздевалке сборной. А вот как ругались легенды мирового футбола
Карпина критикуют за мат в раздевалке сборной. А вот как ругались легенды мирового футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android