Валерий Карпин: профессии тренера и учителя очень похожи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на встрече с московскими школьниками высказался о сходствах между тренировками и уроками.

«Сходства между уроками и тренировками футбольных команд определённо есть. Тренировка больше похожа на урок физкультуры, по структуре очень близка. И тренер очень похож на учителя. Вот я порой выступаю в роли учителя, говорю футболистам: «Нельзя научить, можно лишь научиться. Я могу головой о стену биться, но если вы не хотите, не научитесь». Так что профессия тренера и профессия учителя очень похожи. Я бы сказал, на 100%», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.